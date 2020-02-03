أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية ليوم الاثنين .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الاثنين الموافق 3 فبراير 2020 ، وهي كالتالي:

الحكومة تكشف حقيقة وجود مفاوضات بين محافظي مأرب والجوف والميليشيات https://www.elyamnelaraby.com/456355 عودة المواجهات إلى نهم وقوات الجيش تستعيد هذه المناطق https://www.elyamnelaraby.com/456361/ حيل حوثية جديدة لإقناع الشباب بالإنضمام لصفوف عناصرها في الجبهات https://www.elyamnelaraby.com/456362/ القوات المشتركة تسقط طائرة مسيرة للمليشيا في الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/456363/ محافظ الحديدة: مقتل 500 شخص ونزوح 150 ألفاً نتيجة بطش الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/456364/ تفاصيل صفقة بين الإصلاح ومليشيا الحوثي توقف بموجبها تقدم الأخيرة في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/456366/ عدن .. العثور على كميات كبيرة من السحر والطلاسم https://www.elyamnelaraby.com/456376/ Advertisements هل شارك حزب الإصلاح في الإنتقام لمقتل قاسم سليماني؟ https://www.elyamnelaraby.com/456393/ خبير عسكري: مشكلة نهم ليست في الدعم العسكري وإنما في خيانة الإصلاح https://www.elyamnelaraby.com/456396/ صحيفة: نفوذ حزب الإصلاح في الجيش الوطني لا يستفيد منه سوى الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/456397/ الإصلاح يخون الشرعية ويساعد الميليشيات على تدمير الإقتصاد الوطني https://www.elyamnelaraby.com/456401/ صنعاء.. مليشيا الحوثي تفرج عن رئيس جامعة العلوم بعد أيام من اختطافه https://www.elyamnelaraby.com/456407/ التحالف يقصف مواقع للمليشيا في الجوف ومأرب https://www.elyamnelaraby.com/456416 رئيس البرلمان يوجه رسالة إلى طلاب اليمن في الصين بعد مناشدات بسبب كورونا https://www.elyamnelaraby.com/456431/ بن بريك يناشد الدول العربية التدخل لإجلاء الطلاب اليمنيين من الصين https://www.elyamnelaraby.com/456435/ # الصين # الحوثيين # الحديدة # الجوف # عدن # القوات المشتركة # حزب الإصلاح # الحوثي # مأرب # الشرعية # طائرة مسيرة # بن بريك # الخليج 365 # مليشيا الحوثي # التحالف # الميليشيات # . # صنعاء # الجيش الوطني # الجيش # البرلمان # الدول العربية # مقتل # تفاصيل # جديدة

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