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بن بريك يناشد الدول العربية التدخل لإجلاء الطلاب اليمنيين من الصين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

بن بريك يناشد الدول العربية التدخل لإجلاء الطلاب اليمنيين من الصين

متابعات_الخليج 365

ناشد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك الدول العربية إجلاء الطلاب اليمنيين العالقين في مدينة يوهان الموبوءة بفيروس كورونا .

 

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وقال بن بريك في تغريدة له "أناشد من هنا دولنا العربية القادرة على إجلاء هؤلاء الطلاب العالقين وقلوبهم ترتجف في مدينة موبوءة غادرها كل من فيها من غير أهلها ألا يتأخروا عنهم".

 

وتابع" أما الحكومة اليمنية فنحن في يأس تام منها إلا أن يتحرك من بقي فيه ضمير حي.

 

وناشد الطلاب اليمنيين البالغ عددهم 170 طالبا الحكومة الشرعية سرعة اجلائهم بسبب تفشي المرض وانتشاره الواسع بين أوساط المجتمع في المدينة .

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