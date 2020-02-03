شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس البرلمان يوجه رسالة إلى طلاب اليمن في الصين بعد مناشدات بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020 الخليج 365 ـ عدن وجه رئيس البرلمان، الشيخ سلطان البركاني، رسالة إلى الطلاب اليمنيين في الصين، بعد المناشدات بإجلائهم أسوة بكل الطلاب الأجانب.

Advertisements وكتب البركاني، عبر حسابه على تويتر: إخواننا وأبناءنا المتواجدين في جمهورية الصين الصديقة دعواتنا لكم وللأصدقاء الصينيين بالسلامة. وأضاف: إن شاء الله يتم تجاوز الكارثة، والقيادة تتابع ما يجري ومناشداتكم وبالذات المتواجدين في ووهان محل اهتمام وإن شاء الله تتم معالجة الموضوع بشكل عاجل

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