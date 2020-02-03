التحالف يقصف مواقع للمليشيا في الجوف ومأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020 الخليج 365 ـ مأرب قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، شباط 03، 2020، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة سدبا بمديرة المتون بالجوف. Advertisements وأضافت المصادر أن المقاتلات الحربية شنت غارات على مواقع للمليشيا في مديرية الغيل بالمحافظة ذاتها. وفي محافظة مأرب تعرضت مواقع المليشيا بمجرز لقصف جوي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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