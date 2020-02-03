صحيفة: نفوذ حزب الإصلاح في الجيش الوطني لا يستفيد منه سوى الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قال موقع "إرم نيوز" إن انهيار جبهة نهم، والمواقع الإستراتيجية بين صنعاء ومأرب والجوف، والانتصارات التي يتحدث الحوثيون عن تحقيقها في هذه الجبهات تثير علامات استفهام كبرى فالمنطقة جبلية وعرة لا يمكن التقدم فيها عسكريا بهذه السهولة.



وتابع: لكن عناصر الجيش الذي يسيطر عليه حزب الإصلاح لا يترددون في توجيه الاتهامات الضمنية للسعودية.

وأشار إلى أن اللافت هنا أن جبهات مأرب تراوح مكانها منذ خمس سنوات، ولم تحقق بغطاء جوي أو بدونه أي نصر عسكري يذكر ضد الحوثيين تماما، كما قال الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

Advertisements

وأضاف: وحدها معركة نهم واستنزاف الدعم السعودي هي التي تنتصر فيها قوات حزب الإصلاح، فهناك معلومات موثقة عن عشرات آلاف الجنود الوهميين، فضلا عن نهب القادة العسكريين لرواتب الجنود الحقيقيين.

ورأى أن الأخطر أن ثمة حديثا متناميا عن ضعف العقيدة القتالية لقوات حزب الإصلاح ضد الحوثيين، فخلال السنوات الماضية تم شحن العناصر الإخوانية بالمشاعر المعادية للسعودية والإمارات ولم تعد مهتمة بقتال الحوثي، بينما اندفعت العام الماضي من مأرب إلى شبوة ومناطق الجنوب، مبدية حماسا شديدا لقتال القوات المحسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي للمفارقة تعد القوات الوحيدة التي لم تتراجع يوما في مواجهة الحوثيين.

وزاد: فها هي جبهة الضالع تهزم الحوثيين دون غطاء جوي، وكذلك جبهة الحديدة التي تكبد الحوثيين خسائر فادحة منذ أشهر دون تراجع، مؤكدة قدرتها على ملء فراغ انسحاب القوات الإماراتية.

وختم: الواقع أن نفوذ حزب الإصلاح في الجيش اليمني لا يستفيد منه سوى الحوثيون وعلى كل الجبهات.