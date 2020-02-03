شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري: مشكلة نهم ليست في الدعم العسكري وإنما في خيانة الإصلاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 قال الخبير والمحلل العسكري، خلفان الكعبي، بين جبهة نهم شرقي صنعاء، وبين جبهة الساحل الغربي لليمن.

Advertisements وكتب عبر حسابه على موقع تويتر: الحوثه لم يكن لديهم دعم جوي في نهم لكنهم وللأسف انتصروا. وأضاف أن جبهات الساحل الغربي تضاريسها أسهل، وبالرغم من وجود إسناد بالطيران من التحالف ظل الحوثة يقاتلون أكثر من سنة. وختم تغريدته بالقول: ليست مشكلة طيران ولا تضاريس، المشكلة خيانة حزب الإصلاح

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