هل شارك حزب الإصلاح في الإنتقام لمقتل قاسم سليماني؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
الخليج 365 - خاص
في الوقت الذي كانت فيه ميليشيا الحوثي الإنقلابية تهدد بالرد على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، فاجئ الإصلاح التحالف العربي الإنسحاب من مواقعه في نهم والجوف ومأرب وسمح للميليشيات بالتقدم .
وأعتبر مراقبون محليون، تصرف الإصلاح المفاجئ، دليل على مشاركة الإصلاح في الإنتقام لمقتل سليماني، غير أن المراقبين يرون أن رد الإصلاح كان أقوى من رد الميليشيات .. لافتين إلى أن الإصلاح طعن التحالف العربي خدمة لتركيا وقطر حليفتا إيران .
ويشير المراقبون إلى أن تحالف الإصلاح وميليشيا الحوثي الإنقلابية ليس وليد اللحظة بل هو قائم من قبل الإنقلاب وتحديداً منذ اللقاء الذي جمع قيادات الإصلاح بزعيم الميليشيات الإنقلابية، عبدالملك الحوثي عقب إجتياح العاصمة صنعاء .
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