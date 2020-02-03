شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإصلاح يستعين بالقاعدة لإجهاض إتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

الخليج 365 - خاص

كشفت مصادر محلية في محافظة أبين عن تحركات تقوم بها قيادات محسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، للتنسيق مع تنظيم القاعدة من أجل إجهاض إتفاق الرياض والقضاء على كافة الجهود التي تبذلها السعودية لإنجاحه .



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وذكرت المصادر، لـ(الخليج 365) أن هذه التحركات تقوم على الدفع بتنظيم القاعدة لإسقاط أبين بيده بالتزامن مع عمليات الإنسحاب لقوات الإصلاح التي يتوقع أن تشهدها المدينة خلال الأيام القادمة في إطار التنفيذ الإجباري لبنود إتفاق الرياض .

وبحسب المصادر، فإن الهدف من إسقاط المدينة بيد القاعدة هو إشغال التحالف العربي بمعارك جانبية لتأخير تنفيذ بنود الإتفاق الذي يضع حداً لخيانات حزب الإصلاح ولتحركاتهم التي تصرف الأنظار على الهدف الرئيسي المتمثل بتحرير العاصمة صنعاء من العناصر الإنقلابية .