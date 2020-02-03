شاهد .. بالصورة نجل ولي العهد الأمير” سلمان بن محمد بن سلمان” يزور نادي الهلال! يشكل ردود افعال قوية من الجماهير

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداولت حسابات جماهيرية لنادي الهلال صورة تجمع بين الأمير سلمان بن محمد بن سلمان وفهد بن نافل رئيس نادي الهلال، حيث حرص الأمير سلمان على زيارة نادي الهلال اليوم وظهر وهو يرتدي قميص الأزرق.

وشهدت الحسابات الجماهيرية للهلال ردود فعل قوية على ظهور الأمير سلمان داخل مقر الهلال، حيث تفاعلت الجماهير الهلالية مع تواجد الأمير سلمان داخل مقر ناديهم.

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