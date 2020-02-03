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وفاة إمراتان وإصابة آخرين في حريق منزل بعدن

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

وفاة إمراتان وإصابة آخرين في حريق منزل بعدن

عدن - الخليج 365

توفيت إمراتان وإصيب ثمانية آخرون بينهم أطفال في حريق التهم عمارة سكنية في حارة حسين بمدينة عدن القديمة "كريتر" مساء أمس الأحد .

 

وذكر شهود عيان أن الحريق إندلع في منزل نائب مدير الموانئ ومدير مصنع الطلاء سابقا صالح عبدالله الرمه وتسبب بوفاة امرأتين الام وابنتها وإصابة 8 اخرين بينهم اطفال.

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ورجحوا أن ان يكون الحريق ناجم عن ماس كهربائي في احد مكيفات العمارة؛ مشيرين بأن الحريق اندلع من الدور الثالث والرابع وتوسع لاحقا الى مناول مجاورة.

 

وهرعت سيارات الاطفاء للموقع وحاولت اخماد الحريق الا ان سكان محليين يقولون بأن السيطرة عليه لم تتم بشكل كامل حتى اللحظة.

 

ولاحقا اكد الشهود ان الحريق تم اطفاءه بشكل كامل وتم اسعاف الجرحى للمستشفى وسط انباء تتحدث عن وفاة امراة ثالثة متاثرة بجروحها.

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