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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تسقط طائرة مسيرة للمليشيا في الساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أسقطت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، أمس، طائرة مسيّرة لميليشيا الحوثي في سماء مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.
وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة إن قوات اللواء الثالث مشاة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي كانت تحلق في سماء مديرية الدريهمي، حيث قام الجنود باستهدافها وإسقاطها.
وواصلت مليشيا الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية في الساحل الغربي واستهدفت مواقع للقوات المشتركة في أكثر من محور جنوب محافظة الحديدة.
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