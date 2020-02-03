اليمن تتخذ إجراءات مشددة لمنع ظهور وباء كورونا في البلاد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

وجهت وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني، المطارات الدولية في الجمهورية اليمنية برفع الجاهزية الصحية واتخاذ التدابير والإجراءات الطارئة بالتنسيق مع وزارة الصحة لمنع دخول وباء كورونا إلى البلاد.

وأكدت الوزارة والهيئة في بيان مشترك، ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة من خلال الكشف على المسافرين باستخدام أدوات الفرز الصحي وأي أساليب أخرى لتشخيص المصابين بالوباء.

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وأشار البيان إلى أهمية إيجاد منطقة حجر صحي، وتوفير الأجهزة اللازمة في نقاط الدخول لتقييم حالات المسافرين وتنظيم نقل المصابين بأعراض مرضية إلى المستشفيات أو المرافق المخصصة للعلاج.

ولفت البيان إلى ضرورة تشديد الإجراءات الصحية خاصة على القادمين من الدول التي تم إعلان تفشي الوباء فيها وتحديد مستشفى في كل محافظة بها مطارات دولية بحيث يكون مجهزاً لاستقبال الحالات المشتبه إصابتها.

وشدد البيان إلى أهمية الالتزام بتعميم الإرشادات والمنشورات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية الخاصة بمنع انتشار الوباء.