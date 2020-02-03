شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجعدي : حزب الإصلاح سقط سقوطاً مدوياً بإبرامهم الهدنة مع الميليشيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 قال الامين المساعد لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي ان حزب الإصلاح سقط سقوطا بفعل سقوط نهم وابرامهم هدنة مع الحوثيين.

Advertisements وكتب الجعدي على صفحته بتويتر حشدوا بكل لؤم لإسقاط العاصمة عدن فسقطت جبهة نهم الإستراتيجية من أيديهم بين ليلة وضحاها وسقطت معها ورقة التوت التي تغطي سوءاتهم" . وأضاف "هربوا من تنفيذ بنود اتفاق الرياض الى تنفيذ بنود الهدنة مع المليشيات الحوثية وطعنوا التحالف بالخاصرة . وماذا بعد لنراقب وننتظر سقوطا اخر" .!

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