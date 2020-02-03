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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفكيك حقل ألغام زرعته مليشيا الحوثي بحي منظر الإثنين 3 فبراير 2020 الخليج 365 تمكنت الفرق الهندسية من تفكيك حقل ألغام وعبوات ناسفة في حي منظر جنوب مدينة الحديدة.

Advertisements وعثر الفريق الهندسي على حقل الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي بحي منظر، لتسارع إلى نزع تلك العبوات وتفكيكها. وتضمنت العبوات الناسفة التي جرى تفكيكها 21 لغماً و23 عبوة مختلفة الأشكال والأحجام.

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