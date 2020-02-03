اخبار الخليج / اخبار اليمن

القبض على مطلوبين أمنياً في البريقة بعدن

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القبض على مطلوبين أمنياً في البريقة بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القبض على مطلوبين أمنيا في البريقة بعدن

الإثنين 3 فبراير 2020

القبض على مطلوبين أمنياً في البريقة بعدن

الخليج 365

ضبطت الجهات الأمنية في العاصمة عدن مساء الأحد، شخصين مطلوبين أمنياً بمديرية البريقة.

Advertisements

 

وجرى ضبط المتهمين بعدما تشككت إحدى النقاط الأمنية في سيارة، قبل أن تعثر بداخلها على مبالغ مالية كبيرة حاول المتهمين إخفائها.

 

وتحفظت الجهات الأمنية على المتهمين والسيارة والمبالغ المالية؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مطلوبين أمنياً في البريقة بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا