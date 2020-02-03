القبض على مطلوبين أمنياً في البريقة بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القبض على مطلوبين أمنيا في البريقة بعدن الإثنين 3 فبراير 2020 الخليج 365 ضبطت الجهات الأمنية في العاصمة عدن مساء الأحد، شخصين مطلوبين أمنياً بمديرية البريقة.

Advertisements وجرى ضبط المتهمين بعدما تشككت إحدى النقاط الأمنية في سيارة، قبل أن تعثر بداخلها على مبالغ مالية كبيرة حاول المتهمين إخفائها. وتحفظت الجهات الأمنية على المتهمين والسيارة والمبالغ المالية؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

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