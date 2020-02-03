شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : وزير يمني شاجع يفاجئ ولي العهد السعودي بـ ’’طلب غريب’’يربك جميع حساباته (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو بالفيديو : موقع سحري في سلطنة عمان يحول الفضة إلى ذهب (شاهد) الشرعية والتحالف يتعرضون لخيانة كبيرة قبل قليل قد تجعل الحوثيون يسيطرون على انحاء اليمن في 24 ساعة فقط(الأسماء + مخطط خطير) شاهدبالفيديو : فرار جماعي للحوثيين أمام الجيش اليمني في جبهة نهم الحكم بإعدام 6 "مهمشين" بينهم امرأتان على ذمة شابة "بيضاء" في العاصمة صنعاء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : وزير يمني شاجع يفاجئ ولي العهد السعودي بـ ’’طلب غريب’’يربك جميع حساباته (شاهد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.