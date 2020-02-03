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عدن - ياسمين التهامي - تطورات خطيرة ...أخر تفاصيل مقتل الشاب السوري في فيلا نانسي عجرم..."شاهد"

شهدت حلقة السبت من برنامج “ذا فويس كيدز”، الذي يُعرض على شاشة قناة “إم بي سي MBC”، لحظات مـ.ـؤثّرة قبل دقائق من نهايتها، وبالتحديد حينما كان المتسابق العراقي عبد الكريم حاتم السعدي يستعد لمغادرة المسرح.

وبعدما قدم السعدي فقرته الغنائية ولم يوفّق، شكرته اللجنة على مشاركته في البرنامج. إلا أن فريق البرنامج عاد وطلب من المتسابق أن يقوم بإعادة تصوير مشهد دخول إلى المسرح “لأسباب تقنية”.

جديد اب برس :

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وهنا كانت المفـاجأة، بعدما طُلب من نانسي عجرم أن تترك مقعدها ليحل محلها شخص آخر. وحينما دخل المتسابق العراقي التف هذا الكرسي له، ليفاجئ بحضور شقيقه الذي غـ.ـاب عن العائلة منذ سنوات.

الطفل عبد الكريم حاتم السعدي، الذي كان قد أهدى الأغنية التي أداها على المسرح لأخيه المسافر، لم يتمالك دموعه حينما فوجئ بشقيقه واحتضنه بشوق.

كما ظهرت والدة المتسابق وهي تبـ.ـكـ.ـي بشـ.ـدة، فما كان من نانسي عجرم سوى الدخول في نـوبـ.ـة بكـ.ـاء طويلة هي الأخرى، بعدما تأثـ.ـرت بما حـ.ـدث، وكأن رجلاً قد قـ.ـتـ.ـل في منزلها على يد زوجها، وربما أكثر!!!.

فنان عراقي: نانسي عجرم سـ.ـارقة

ولم يمض سوى ساعات قليلة على إعلان الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن أغنيتها الجديدة واقترابها من تحقيق مليوني مشاهدة على يوتيوب حتى ظهر الفنان العراقي روني داود متـ.ـهـ.ـماً صناع “قلبي يا قلبي” بسـ.ـرقـ.ـة فكرتها من أغنيته التي تحمل الاسم نفسه لكن باللهجة الخليجية وأصدرها قبل 5 أشهر.

وحرص الفنان العراقي على تفسير سبب اتهـ.ـامـ.ـها لها في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على فيس بوك تناول من خلاله التشابهات التي لاحظها في أغنية نانسي عجرم عبر تفنيدها 6 نقاط أساسية.

ودعا في نهاية الفيديو نانسي عجرم للتواصل معه للوصول إلى حل ودي، بعدما كتب في تعليق على الفيديو: “لقد تمت سـ.ـرقـ.ـة أغنيتي، أغنية الفنانة نانسي عجرم الجديدة قلبي يا قلبي مسـ.ـروقة من أغنية الفنان روني داوود وبنفس العنوان”.

وكان روني داوود طرح أغنيته قبل 5 أشهر وهي من كلمات الشاعر توفيق فاخوري، باللهجة الخليجية، أما أغنية نانسي عجرم فهي بللهجة اللبنانية.

وكانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، قد أعلنت أغنيتها الجديدة “قلبي يا قلبي” قبل يومين رغم أن أزمـ.ـة الشاب السوري الذي قُـ.ـتـ.ـل على يد زوجها فادي الهاشم وتشغل أوساط الرأي العام العربي ما زالت مستمرة.

آخر المستجدات حول ما حدث في منزل الفنانة نانسي عجرم

كشفت وسائل إعلام لبنانية تفاصيل جديدة عن سير التحقيقات في ما بات يعرف إعلامياً باسم “قضيـ.ـة الفنانة نانسي عجرم“.

بعد ساعات من حديث موقع قناة ” إل بي سي” اللبنانية، نقلاً عن جهات وصفتها بالـ” مطلعة على داتا الاتصالات” الخاصة بالشاب السوري محمد حسن الموسى وتلك الخاصة بأفراد عائلة فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم خرجت رواية جديدة.

وقال الموقع أن من بين الموضوعات التي بحث عنها الشاب السوري الـ.ـراحـ.ـل “نانسي عجرم حياتها”، وعبارة “بالصور هنا تسكن نانسي عجرم”، فضلاً عن “أين تقضي نانسي عجرم أيام السبت والأحد، و الشكل الهندسي لمنزل نانسي عجرم، وشاهد منزل نانسي عجرم، ورقم الطبيب هاشم فادي مخايل”.

كانت تلك رواية قناة “إل بي سي”، وتلك القنوات اللبنانية معظمها لا تبحث عن الحقيقة، بل تحاول التسويق لروايات الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، وكونهم من أصحاب النفوذ الذي لا يخفى على أحد، فيما خصـ.ـمهم مجرد لاجئ سوري لا حول له ولا لأسرته ولا قوة.

موقع “اليوم السابع” المصري، أكد أن مصادر نـ.ـفت لوسائل إعلام لبنانية صحة الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول قيام الشاب السوري الـ.ـراحـ.ـل بالبحث على الإنترنت عن مواقع سكن هيفاء وهبي أو نانسي عجرم والفنانة نجوى كرم.

وأكدت المصادر أن من روج لتلك الأخبار هم بعض الشخصيات التي تحاول أن تسلط الضوء على الشاب السوري محمد الموسى وتقديمه بوصفه “شخص متخصص في سـ.ـرقـ.ـة منازل المشاهير، وأنه كان يخطط لسـ.ـرقـ.ـة نجوى كرم وهيفاء وهبي بعد نانسي عجرم”.

وأشارت المصادر التي لم يتم ذكر اسمها (ربما تخـ.ـاف من نفوذ نانسي عجرم وزوجها في الدولة اللبنانية)، أن الثابت هو وجود مكالمات متبادلة أجريت بين الشاب السوري محمد الموسى وبين عيادة الدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم.

وأضافت :” لكن لم يتم التأكد بعد إن كان فادي الهاشم هو الذي كان يتحدث فيها مع الموسى أم أحد من الموظفين في العيادة، مؤكداً أنه لم يتم حتى الآن الكشف عن تفاصيل تلك المكالمات، التي ربما تحمل الكثير وتكشف الحقائق.

الشاب السوري محمد الموسى وابنه

الصحفي اللبناني سعيد الحريري، وهو من الأشخاص المؤيدين للفنانة نانسي عجرم من قبل ظهور نتائج التحقيقات النهائية، ويعمل على تبرئة فادي الهاشم، ذكر أن هناك معلومات سـ.ـربت من التحقيقات التى تجري فى قضـ.ـية قـ.ـتـ.ل زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم للشاب السوري محمد الموسى”.

وأوضح أن تلك المعلومات ” أفادت بأن شريحة خط التليفون الخاص بالشاب السوري تبين اتصاله بعيادة الزوج فادي الهاشم”، حسبما ذكر موقع اليوم السابع .

وأجلت محكمة جبل لبنان موعد استكمال التحقيق في القضـ.ـية، إلى جلسة مقبلة ستكون في شهر مارس/ آذار 2020 القادم، أي بعد حوالي شهر.

جهات كويتية تتدخل لمساعدة أسرة الشاب السوري

من جانبها، كشفت ريهاب بيطار، محامية أسرة الشاب السوري محمد الموسى أن هناك جهات كويتية تدخلت للمساعدة في مصاريف ثلاجة الشاب السوري محمد الموسى.

وقالت ريهاب البيطار في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” :”بصفتي إحدى عضوات مبادرة السلام الكويتية أشكر السيدة فاطمة العقروقة رئيسة المبادرة لاتصالها هاتفيًا لعرضها المساهمة برسوم ثلاجة الـمـ.ـغـ.ـدور محمد الموسى ومصاريف الـ.ـدفـ.ـن، شكرا لكن صديقاتي والدنيا لسا بخير”.

قاضي التحقيق يكشف آخر ما وصلت له التحقيقات

وفي يوم الخميس 24 يناير/ كانون الثاني 2020 استمع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور لزوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الطبيب فادي، وذلك بصفته “مـ.ـدعـ.ـى عليه” في قـ.ـتـ.ـل الشاب السوري محمد الموسى داخل منزله بالتاريخ المذكور أعلاه.

أهم المعلومات التي كشفتها ريهاب بيطار محامية الشاب السوري، تمثلت في وجود اتصالات هاتفية سابقة بين الشاب السوري وبين فادي الهاشم زوج نانسي عجرم

وأوضحت بيطار في عدة منشورات عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن هناك “قصـ.ـور” في تقرير الطب الشرعي الصادر عن السلطات اللبنانية.

فيما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن القاضي نقولا منصور قرر ترك فادي الهاشم قيد التحقيق لحين الاستماع لشهادات الشهود، واستكمال دراسة سجلات الاتصالات.

وأوضحت بيطار، محامية العائلة السورية أنه تم التحقيق مع فادي الهاشم في جلسة مطولة، وقد تبين خلالها وجود عدة اتصالات بين رقم الشاب السوري محمد الموسى وبين رقم الهاتف الأرضي في عيادة الدكتور فادي الهاشم، مؤكدة أن مدة إحدى المكالمات وصلت لـ 4 دقائق و32 ثانية.

وأشارت المحامية السورية إلى أن زوج الفنانة اللبنانية حاول الحصول على قرار برفع منـ.ـع السفر عنه، لكن القاضي رد الطلب ولم يقبله.

ومن المقرر أن يتم الحصول على إفادات جميع العاملين في عيادة فادي الهاشم، بالإضافة للحصول على إفادة شقيقه في 10 مارس/ آذار القادم، أي بعد حوالي شهر و10 أيام.

طوني خليفة يتـ.ـوعد نانسي عجرم بعد تعـ.ـرضه لانتـ.ـقـ.ـادات

من جهة أخرى، تـ.ـوعد الإعلامي اللبناني طوني خليفة، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وزوجها بعد الانتـ.ـقـ.ـادات التي تعـ.ـرض لها على خلفية الحلقة التي استضاف فيها والد الشاب السوري محمد الموسى وزوجته في الأستوديو، في محاولة منه للوقوف على حقيقة ما حدث.

الحلقة التي قدمها “طوني” قبل حوالي أسبوع أثارت موجة وسعة من الجدل في أوساط المشاهدين ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الانحـ.ـياز الواضح من قبل الإعلامي اللبناني لنانسي عجرم وزوجها، وتوجيهه بعض الأسئلة “الوقـ.ـحـ.ـة والمهـ.ـينـ.ـة” لأسرة الشاب السوري على الهواء مباشرة.

ونقل برنامج “Et بالعربي” عن طوني خليفة قوله أنه سأل والد الشاب الموسى عن التعـ.ـويـض ليس من باب الافتـ.ـراء عليه، كاشفُا إلى أنه تلقى اتصالاً قبل الحلقة يشير إلى أن كل ما يقال عن أن المحامين الذين يدافعون عن الشاب السوري متبـ.ـرعون هو غير صحيح.

وحسبما نقلت “الشبكة العربية” عن لقاء طوني خليفة، فإن الإعلامي اللبناني الشهير قد تـ.ـوعد بأنه لن يلتزم الصمت في حال أظهر القضاء أن الشاب السوري أتى ليطالب بماله.

وقال طوني خليفة: “يا ويــل نانسي وزوجا إذا ثبت أن القـ.ـتـ.ـل لم يكن مجرد سـ.ـرقـ.ـة”، مبدياً بالوقت ذاته عتـ.ـبه على نانسي عجرم لأنها لم تقم بالاتصال به بعد الحلقة ومحاولته إظهار الحقيقة.

وكان طوني خليفة قد وجه السؤال الذي رأى فيه كثيرون إهـ.ـانة لوالد الشاب السوري الذي ما زال جـ.ـثـ.ـمان ابنه في البراد، عندما استضافه في الأوستوديو وسؤاله كان عبارة عن “من أين ستدفع أجر المحامي؟”، ليجيبه والد الشاب السوري “أنت أكرم من الله أستاذ طوني”.

لم يتوقف طوني خليفة هنا، بل زاد :”يا أخي الله كبير، بس أنت منين بدك تدفع للمحامي أجره، ليجيب والد الشاب السوري لم أتفق أنا وهو، فقال طوني بل متفق أنت وهو على العقد اللي بتحصلوه من نانسي عجرم نص بالنص بينك وبينهم”، وهو اتهـ.ـام واضح لأسرة الشاب السوري بالعمل على ابتـ..ـزاز أسرة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وعبر والد الشاب السوري وزوجته عن غـ.ـضـ.ـبهم من حديث طوني خليفة، حيث قال الموسى :” ما بسمحلك إطلاقاً، أعطني إثبات على هذا الكلام، تكلمنا بالقضـ.ـية ولم نتحدث عن موضوع الأجور”.