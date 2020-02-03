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عدن - ياسمين التهامي - خالد النمر: التدخين والرياضة لإنزال الكوليسترول والتحكم في الضغط

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، كيف يمكن إنزال الكوليسترول الضار قبل تناول الدواء. وأفاد بأن «تقليل تناول الدهون، الإكثار من الخضروات والفواكة، إنزال الوزن، إيقاف التدخين، الابتعاد عن الكحول، تجنب التوتر والقلق، التركيز على الرياضة الهوائية مثل الدراجة، السير، المشي، السباحة» جميعها أمور تساعد على إنزال الكوليسترول. جديد اب برس : Advertisements وفي سياق آخر، كشف أن هناك أشياء تساعد على التحكم في الضغط، ومنها: «تقليل الملح اليومي (أقل من 2 جم)، إنزال الوزن، إكثار الخضروات والفواكه، إيقاف التدخين، عدم شرب الخمر، الرياضة، الابتعاد عن القلق والتوتر».

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