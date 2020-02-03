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عدن - ياسمين التهامي - بأعجوبة...نجاة طالبة من وحش بشري بصنعاء بعد يوم من اختفاء زميلتها في ظروف غامضة..."شاهد"

جديد اب برس : Advertisements class="subject_font" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; font-size: 15px; font-family: textfont; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-text-size-adjust: 100%;"> class="subject_font" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; font-size: 15px; font-family: textfont; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-text-size-adjust: 100%;"> افادت مصادرة محلية بالعاصمة صنعاء يوم الاحد، بأن طالبة نجت بأعجوبة من وحش بشري، بعد يوم من اختفاء زميلتها في ظروف غامضة. وقالت المصادر أن طالبة نجت باعجوبة وهي في طريقها الى منزلها بعد خروجها من مدرستها، حين تعرضت لمحاولة اختطاف من قبل ذئب بشري "ملثم" على متن دراجة نارية، بأحد الاحياء الواقعة وسط العاصمة صنعاء. وأشارت المصادر الى أن الطالبة فرت هاربة وتركت حقيبتها، ليرى ذلك أحد المارة، ويهرول مسرعا لانقاذها. ودعت المصادر كافة أولياء الأمور والاساتذة والمواطنين والاجهزة الامنية، الى توعية الطالبات بخطورة ظاهرة اختطاف الفتيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها. وفي ذات السياق، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اعلانا عن إختفاء طالبة أخرى في ظروف غامضة تدعى ”بلقيس عبدالعزيز عبدالغني قرطيط” من مكان دراستها؛ اذ تدرس في مدرسة ماريا القبطية في دار سلم جوار جامعة الاندلس. واضافوا أن الطالبة لم تعود الى منزلها حتى مساء أمس منذ خروجها من مدرستها وقت الظهر. داعين من يجدها الى إبلاغ أقرب مركز شرطة. و تزايدت ظاهرة اختطاف الطالبات و الفتيات بالتزامن مع تفشي حالة الفقر والبطالة، والانفلات الأمني، الذي ساهم في نمو العصابات الاجرامية، بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

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