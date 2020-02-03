شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تقتل زوجها وتلقي جثته بالقمامة بعدما أغواها رجلا آخر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - سيدة تقتل زوجها وتلقي جثته بالقمامة بعدما أغواها رجلا آخر
أقدمت سيدة مصرية، على خيانة زوجها، بالبدء في علاقة محرمة مع رجل آخر، أغواها بكلامه المعسول.
بدأت العلاقة بين السيدة الخائنة وعشيقها عبر التحدث من خلال مواقع التواصل، إلى أن انتهت على الفراش.
جديد اب برس :
وكان الزوج المخدوع بمثابة العائق أمام زوجته الخائنة، ففكرت بالتخلص منه عن طريق قتله وإلقاء جثته فى مقلب قمامة لكي يخلو لها الجو مع عشيقها.
وعثرت الشرطة على جثة المجني عليه، وبعد سلسلة من التحقيقات، تم حل اللغز، حيث تبين أن الزوجة منذ أن تعرفت على عشيقها في إحدى المناسبات، واعتادت التحدث معه عن أبسط أمور حياتها، حتى أوقعها عقلها الشيطاني أن تقيم علاقة جنسية مكتملة.
كانت هذه تفاصيل خبر سيدة تقتل زوجها وتلقي جثته بالقمامة بعدما أغواها رجلا آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.