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حقيقة وصول مرض كورونا الى السعودية وإصابة طالبة في جامعة حائل

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عدن - ياسمين التهامي - حقيقة وصول مرض كورونا الى السعودية وإصابة طالبة في جامعة حائل

سرت شائعة في المملكة العربية السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مفادها إصابة طالبة من جامعة حائل بفيروس ”كورونا“ المستجد.

وردت الجامعة رسميا على تلك الشائعة من خلال سعود البلوي المتحدث الرسمي باسم الجامعة، الذي نفى ما تردد عن إصابة إحدى طالبات الجامعة بالفيروس.

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وقال في تغريدة نشرها على حسابه في ”تويتر“: ”يوجد حسابات مجهولة في وسائل التواصل الاجتماعي تنشر شائعات مدعمة بصور مزيفة عن إصابة طالبة في جامعة حائل بفيروس كورونا“

وأكد ”أن ما نشر مجرد شائعة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة“، معربا عن أمله من الجميع ”تلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة“، محذرا ”من هذه الشائعات وعدم تناقلها“.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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