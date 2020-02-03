شكرا لقرائتكم خبر عن من الْيَوْمَ قل وداعاً للازمات القلبية والسكتات الدماغية وضغط الدم..."فاكهة" لذيذة نسترخصها جميعًا تنهي كل مشكلاتك للأبد..."تعرف عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من الْيَوْمَ قل وداعاً للازمات القلبية والسكتات الدماغية وضغط الدم..."فاكهة" لذيذة نسترخصها جميعًا تنهي كل مشكلاتك للأبد..."تعرف عليها

يمثل ارتفاع ضغط الدم مصدر قلق للكثير من الأشخاص، وذلك لأضراره الصحية الخطيرة التي تشمل الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية. جديد اب برس : Advertisements ويتفق العديد من خبراء الصحة على أن اتباع نظام غذائي صحي، يمكن أن يساعد على خفض احتمال الإصابة باضطرابات في ضغط الدم. وينصح الخبراء بتناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم الذي تساعد على توازن مستويات الملح في الجسم، ويدعم أعضاءه الحيوية، مثل الفاكهة والخضروات. ومن أهم أنواع الفاكهة التي ينصح الأطباء بتناولها لتقليل احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، المشمش وذلك لاحتوائه على كميات كبيرة من البوتاسيوم، ويُنصح بتناول حبة واحدة منه بشكل يومي، إذ يحتوي كل 100 غرام من المشمش على 1.1 من البوتاسيوم. كما ينصح الأطباء بتناول أنواع أخرى من الفاكهة لتعزيز نسبة البوتاسيوم في الجسم مثل البرتقال والطماطم والكشمش بشكل يومي للإفادة منها في تقليل احتمال الإصابة بضغط الدم المرتفع، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية.

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