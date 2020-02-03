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صنعاء - ياسمين الخيامي - فنان عراقي شهير يوجه ضربة ساحقة للفنانة نانسي عجرم بتهمة خطيرة وبالدليل القاطع جعلت فضيحتها بجلاجل ..والحريري يباغت الجميع ويساند نانسي عجرم

2020/02/03 الساعة 07:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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