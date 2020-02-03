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صنعاء - ياسمين الخيامي - واخيرا الكشف عن القائد العسكري الكبير والخائن رقم (1)..والخبر ينزل كالصاعقة على رأس الرئيس هادي والجنرال الاحمر..صورة واسم الخائن وكيف تمت الخيانة

2020/02/03 الساعة 07:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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