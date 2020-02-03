شكرا لمتابعة خبر عن طالبة جامعية يمنية تثير الرعب والهلع في العاصمة صنعاء بعد تعرضها للاختطاف من قبل ذئب بشري في احدى الحارات ( شاهد صورتها وما حدث صدم الجميع ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - طالبة جامعية يمنية تثير الرعب والهلع في العاصمة صنعاء بعد تعرضها للاختطاف من قبل ذئب بشري في احدى الحارات ( شاهد صورتها وما حدث صدم الجميع )

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