شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع لمناقشة تطورات تنفيذ المشروعات السعودية باليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، مساء الأحد، اجتماعاً مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن ناهد حسين.



وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الخطط المستقبلية للبرنامج في تنفيذ بعض المشروعات الجديدة بـ 7 قطاعات.

وناقش الجانبان دور البرنامج الإنمائي في وضع خطط استراتيجية لتنمية وتنفيذ عدد من المشروعات.

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