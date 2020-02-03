مصرع وإصابة 11 شخصاً في حريق كريتر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع وإصابة 11 شخصا في حريق كريتر الإثنين 3 فبراير 2020 الخليج 365 أفادت مصادر أن ضحايا الحريق الذي نشب في أحد المنازل بكريتر ارتفع إلى وفاة وإصابة 11 شخصاً.

Advertisements وأوضحت المصادر أن الحريق تسبب في وفاة 3 سيدات وإصابة 8 آخرين بينهم 3 أطفال. وسارعت فرق الدفاع المدني إلى محاولة إخماد الحريق الذي اندلع جراء ماس كهربائي بمنزل يقع بحارة حسين في كريتر.

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