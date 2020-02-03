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مصرع وإصابة 11 شخصاً في حريق كريتر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع وإصابة 11 شخصا في حريق كريتر

الإثنين 3 فبراير 2020

مصرع وإصابة 11 شخصاً في حريق كريتر

الخليج 365

أفادت مصادر أن ضحايا الحريق الذي نشب في أحد المنازل بكريتر ارتفع إلى وفاة وإصابة 11 شخصاً.

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وأوضحت المصادر أن الحريق تسبب في وفاة 3 سيدات وإصابة 8 آخرين بينهم 3 أطفال.

 

وسارعت فرق الدفاع المدني إلى محاولة إخماد الحريق الذي اندلع جراء ماس كهربائي بمنزل يقع بحارة حسين في كريتر.

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