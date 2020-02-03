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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإرياني: لا صحة لما يروجه الحوثيون عن محادثات حول المحافظات المحررة الإثنين 3 فبراير 2020 الخليج 365 نفى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، صحة ما تداولته وسائل إعلام تابعة للمليشيات الحوثية عن محادثات مباشرة أو عبر وسطاء بين قيادات المحافظات المحررة والمليشيات.

Advertisements وقال الإرياني- في مجموعة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- إن ما تروجه المليشيات الحوثية يهدف إلى اصطناع انتصارات وهمية وخلق شرخ بين المكونات الوطنية. وأكد أن الوفد الحكومي المفاوض هو المكلف بملف الحوار مع المليشيات الحوثية بهدف الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية على قاعدة المرجعيات الثلاث. وحث الإرياني وسائل الإعلام على التحلي بالمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، وعدم الوقوع ضحية الشائعات التي تروجها المليشيات الحوثية.

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