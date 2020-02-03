شكرا لمتابعة خبر عن نداء عاجل وهام جدأ : قائد جبهة استراتيجية في بلاد الرئيس هادي .. يستغيث بالتحالف والشرعية إمداده بالسلاح والمقاتلين قبل سقوطها بيد الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحكم بإعدام 6 "مهمشين" بينهم امرأتان على ذمة شابة "بيضاء" في العاصمة صنعاء محافظ مارب سلطان العرادة .. يعلق على انباء مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن صحيفة سعودية .. تكشف عن قرار حوثي سري صادم وخطير جدآ .. بالقاء القبض على جميع قناصين الرئيس السابق علي عبدالله صالح محمد جميح : يفاجئ الجميع ويكشف معلومات عن تكتيك الحوثي الذي اعتمده في غزوة جبهة نهم والجوف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نداء عاجل وهام جدأ : قائد جبهة استراتيجية في بلاد الرئيس هادي .. يستغيث بالتحالف والشرعية إمداده بالسلاح والمقاتلين قبل سقوطها بيد الحوثيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.