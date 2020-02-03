وردنا الان : محافظ مارب سلطان العرادة .. يعلق على انباء مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - الحكم بإعدام 6 "مهمشين" بينهم امرأتان على ذمة شابة "بيضاء" في العاصمة صنعاء صحيفة سعودية .. تكشف عن قرار حوثي سري صادم وخطير جدآ .. بالقاء القبض على جميع قناصين الرئيس السابق علي عبدالله صالح محمد جميح : يفاجئ الجميع ويكشف معلومات عن تكتيك الحوثي الذي اعتمده في غزوة جبهة نهم والجوف شاهد : الشرعية تخرج عن صمتها وتعلق على مفاوضات قيادة محافظة مأرب والجوف مع الحوثيون (نص التعليق)

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