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عدن - ياسمين التهامي - عاجل :في خبر صادم لعبدالملك الحوثي... مقتل العشرات من قيادات الصف الاول في الحوثيين..."لن تصدق من هم..."اسماء"

أكدت مصادر إعلامية مختلفة مصرع عدد من القيادات الحوثية الكبيرة من بينهما ما يسمى برئي هيئة اركان الحوثيين ومحافظي الجوف والمحويت المعينيين من قبل مليشيات الحوثي والشيخ فيصل بن حيدر بغارة لطيران تحالف دعم الشرعية في منطقة صفر الحنايا القريبة من المتون جديد اب برس : Advertisements وفي الوقت نفسه اكدت مصادر طبية، وصول عدد كبير لقتلى مليشيات الانقلاب الحوثية، الذين لقوا مصرعهم في جبهات نهم ومأرب والجوف، إلى مستشفيات صنعاء خلال اليومين الماضيين. واضاف المصدر ان 68 جثة لقتلى حوثيين وصلت إلى مستشفيات صنعاء، قادمة من جبهات نهم ومأرب والجوف موضحًا أن من بين القتلى سبعة يحملون رتبة عقيد وثلاثة برتبة مقدم. وأشارت إلى أن الميليشيات شيعت خلال اليومين الماضيين القيادات: زيد علي حسين ملفي الرزامي يحمل رتبة عقيد، وماجد صالح مرشد الزارعي يحمل رتبة عقيد، ويحيى محمد عبدالله شرف الدين يحمل رتبة عقيد وتم تشييعه في صنعاء، إضافة إلى شاكر حسين عبدالله ساتر الذي يحمل رتبة عقيد. وشيعت المليشيات الحوثية في محافظة ذمار، سلطان حسين حسن محن وهو شيخ قبلي ويحمل رتبة عقيد. ودخلت المعارك في جبهات نهم ومأرب والجوف أسبوعها الثالث على التوالي، بين قوات الجيش والوطني ومليشيات الانقلاب الحوثية التي تتكبد خسائر كبرة في العدةوالعتاد.

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