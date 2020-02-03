شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الإعلان عن وفاة الفنان كاظم الساهر قبل قليل ، ومصدر يكشف عن السبب الصادم الذي تسبب برحيل قيصر العرب وحزن كبير يخيم على الوسط الفني ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يتحدث عن وفاة الفنان كاظم الساهر في احد مشافي العاصمة اللبنانية بيروت . وزعم الخبر ان قيصر العرب الفنان كاظم الساهر تناول وجبة عشاء مسمومة ، نقل على اثرها الى احد مستشفيات بيروت ، وتوفي بعد ما يقارب ثلاث ساعات من دخولة العناية المشددة . --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • عاجـــل : الإعلان عن وفاة الفنان كاظم الساهر قبل قليل ، ومصدر يكشف عن السبب الصادم الذي تسبب برحيل قيصر العرب وحزن كبير يخيم على الوسط الفني ..شاهد • شاهد : اشهر مذيع بقناة الجزيرة ينتحب ويبكي بكاء الاطفال .. ما الذي حدث لجمال ريان ؟ "فيديو" Advertisements • فاكهة لذيذة نسترخصها جميعًا تنهي كل مشكلاتك للأبد .. تناولها لمدة خمسة أيام وقل وداعاً لضغط الدم والأزمات القلبية والسكتات الدماغية • وداعًا للشيخوخة والضعف الجنسي .. تناول هذة المادة لمدة اربعة ايام فقط وانظر المفاجأة التي ستغير حياتك للأبد • هل تعاني من العقم وتأخر الانجاب .. إليك الحل .. تناول هذة الفاكهة الرخيصة الثمن لمدة شهر واحد وانظر ماذا سيحدث لك ---------------------------------

مصدر مقرب من الفنان كاظم الساهر سخر من هذة الشائعة ، وقال ان الفنان كاظم الساهر قد تم اعلان وفاته عشرات المرات على السوشال ميديا بغرض الشهرة وحصد مزيدا من الزوار ، مؤكد في الوقت ذاته ان القيصر يتمتع بصحة جديدة .

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