شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اشهر مذيع بقناة الجزيرة ينتحب ويبكي بكاء الاطفال .. ما الذي حدث لجمال ريان ؟ "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار الإعلامي بقناة الجزيرة، جمال ريان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فيديو نشره متحدثا عن خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء والتي باتت تعرف باسم "صفقة القرن".

وقال ريان في الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية بتويتر: "صفقة القرن لن تمر، أنا أعرف عرابها، عرابها هو توني بلير رئيس وزراء بريطانيا (الأسبق) الذي طبق نفس الخطة في إيرلندا وسلبهم حقوقهم السياسية، هذا لن ينجح مع الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني صاحب حق.."

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وتابع ريان في الفيديو: "هذه الصفقة لن تمر للأسباب الثلاثة التالية: أولا أنها جاءت من طرف واحد وثانيا أنها قوبلت وجوبهت برفض شعبي وطني فلسطيني من كافة أطياف الشعب الفلسطيني، وثالثا أن هذه الصفقة مخالفة لكل القوانين والشرائع الدولية، ولكن المؤلم في مخرجات هذه الصفقة هو السعودية والإمارات، لماذا يا الإمارات؟ لماذا يا السعودية؟ الشعب الفلسطيني لم يوجه يوما بندقيته إلى الإماراتيين أو السعوديين أو رموزهم، نحن أصحاب حق..