شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن غارة جوية تقضي على حياة رئيس هيئة الاركان ومحافظو الجوف والمحويت .. "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت انباء شبه مؤكدة ان عدد من قيادات مليشيات الحوثيين لقو مصرعهم مساء اليوم بغارة جوية في الجوف.

---------------------------------

ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن :

• عاجـــل : الإعلان عن وفاة الفنان كاظم الساهر قبل قليل ، ومصدر يكشف عن السبب الصادم الذي تسبب برحيل قيصر العرب وحزن كبير يخيم على الوسط الفني ..شاهد

• شاهد : اشهر مذيع بقناة الجزيرة ينتحب ويبكي بكاء الاطفال .. ما الذي حدث لجمال ريان ؟ "فيديو"

Advertisements

• فاكهة لذيذة نسترخصها جميعًا تنهي كل مشكلاتك للأبد .. تناولها لمدة خمسة أيام وقل وداعاً لضغط الدم والأزمات القلبية والسكتات الدماغية

• وداعًا للشيخوخة والضعف الجنسي .. تناول هذة المادة لمدة اربعة ايام فقط وانظر المفاجأة التي ستغير حياتك للأبد

• هل تعاني من العقم وتأخر الانجاب .. إليك الحل .. تناول هذة الفاكهة الرخيصة الثمن لمدة شهر واحد وانظر ماذا سيحدث لك

---------------------------------

وحسب المصادر ان رئيس هيئة الاركان العامة ومحافظ الجوف والمحويت المعينيين من قبل مليشيات الحوثيين لقو مصرعهم بغارة جوية لطيران التحالف في منطقة صفر الحنايا القريبة من منطقتة المتون بمحافظة الجوف.

وحتي اللحظة لم يصدر تعليق من أي جهة رسمية.