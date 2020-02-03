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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو... قررت الحكومة الإماراتية الإمارات تعفي مواطني دولة عربية من تأشيرة الدخول

قررت الحكومة الإماراتية إعفاء مواطني إحدى الدول العربية الإفريقية من تأشيرة دخول البلاد، بعد توقيع اتفاقية مشتركة، اليوم الأحد.

ووقّعت الإمارات مع موريتانيا مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة، وهي خطوة تعكس على ما يبدو مستوى العلاقات المتنامية بين البلدين.

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ولم يتضح على الفور طبيعة تفاصيل الإعفاء المتبادل من التأشيرة، ومدى إمكانية توقيع اتفاقية الإعفاء التي تختلف عن مذكرة التفاهم.



وأعلنت الإمارات، اليوم تخصيص ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة لموريتانيا التي اختار رئيسها محمد ولد غزواني، أبوظبي لتكون أول مدينة عربية يزورها منذ توليه منصبه منتصف العام الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فإن المبادرة الإماراتية جاءت بناء على توجيهات من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.

وأشارت الوكالة أيضًا إلى توقيع البلدين عددًا من مذكرات التفاهم الأخرى شملت الأمن والتعاون الفني والعسكري والتعليم والرعاية والتنمية الاجتماعية.



ووقع الجانبان كذلك اتفاقية قرض بين صندوق خليفه لتطوير المشاريع ووزارة الاقتصاد والصناعة لتمويل برنامج دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.