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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست زوجة خاشقجي ولا توكل كرمان..تعرف على المرأة التي يخشاها محمد بن سلمان وتخيف كل افراد العائلة الحاكمة في السعودية ( صورة + اسم المرأة المرعبة )

2020/02/03 الساعة 05:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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