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صنعاء - ياسمين الخيامي - عامل بسيط يهتك عرض ربة منزل بالاكراه..وعندما قبضت عليه الشرطة وذهبت به الى المحكمة كانت المفاجأة التي صعقت القاضي والشرطة وحتى الضحية

2020/02/03 الساعة 04:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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