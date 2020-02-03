شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيدو..سكران متهور اراد ان يثبت شجاعته ويقبل افعى سامة ومخيفة..شاهد ردة فعل الكوبرا والمصير المرعب للسكران عندما انحنى امامها ليقبلها ( فيديو مخيف ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيدو..سكران متهور اراد ان يثبت شجاعته ويقبل افعى سامة ومخيفة..شاهد ردة فعل الكوبرا والمصير المرعب للسكران عندما انحنى امامها ليقبلها ( فيديو مخيف )

2020/02/03 الساعة 03:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيدو..سكران متهور اراد ان يثبت شجاعته ويقبل افعى سامة ومخيفة..شاهد ردة فعل الكوبرا والمصير المرعب للسكران عندما انحنى امامها ليقبلها ( فيديو مخيف ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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