حضرموت: الأمن يلقي القبض على متهمين بقتل مواطن بعد أربع ساعات من الجريمة

أعلنت قوات الأمن القبض على متهمين بمقتل مواطن، بعد مرور أربع ساعات من تنفيذ الجريمة، بمديرية وادي العين وحورة في محافظة حضرموت (شرق اليمن).
وتمكن الأمن خلال وقت قياسي من القبض على أربعه أشخاص متهمين بقتل المجني عليه المواطن "صالح محمد سعيد أبو جعفر"، في منطقة قعوضة التابعة لمديرية وادي العين وحوره. بحسب مصادر امنية.
ووفقا لمركز الإعلام الأمني بوادي وصحراء حضرموت "فإن الأجهزة الأمنية باشرت عملها بعد وقوع الجريمة فوراً، بالنزول إلى موقع الحادثة بجمع الاستدلالات والتأكد من ملابسات القضية".
وأضاف "أنه تم الكشف عن هوية الجناة بضبطهم وهم أربعة أشخاص، واعترفوا خلال التحقيق بقتل المجني عليه "صالح أبو جعفر"، في منزل بمنطقة قعوضه".
وذكر المركز "أن الجناة تم نقلهم إلى إدارة البحث الجنائي بالوادي والصحراء، لحين استكمال الإجراءات القانونية، ورفعها الى النيابة المختصة".
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