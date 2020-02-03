شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن تبحث مع السلطات الصينية إجلاء طلابها من "ووهان" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت وزارة الخارجية اليمنية، تواصلها مع الطلاب اليمنيين فى مدينة ووهان، التى انتشر بها فيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية.



وعبر الحساب الرسمى للخارجية اليمنية على تويتر، قالت الخارجية "نحن على اتصال مباشر مع طلابنا في مدينة ووهان الذي انتشر فيها فيروس كورونا، وبتوجيهات من قيادة الدولة نقوم بالتنسيق مع السلطات الصينية وسفارتنا في الصين وترتيب الإجراءات اللازمة لتوفير ما يحتاجونه وبحث إمكانية إجلائهم مع السلطات المعنية".

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