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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تدشين دورة الحاسب الآلي لموظفي المكاتب الحكومية بمديرية حصوين الإثنين 3 فبراير 2020 الخليج 365 - المهرة دشنت وكيل محافطة المهرة المساعد لشؤون المرأة خديجة باكريت ،اليوم ،دورة الحاسب الآلي لموظفي المكاتب الحكومية بمديرية حصوين والتي تنظمها الإدارة العامة للبحوث والتدريب بالمحافظة بالشراكة مع مؤسسة فينا خير وصندوق التطوير ومركز الاستشارات والتنمية بجامعة العلوم و التكنولوجيا.

Advertisements وتهدف الدورة على مدى 20 يوماً اكساب 30 مشاركاً من مختلف المكاتب الحكومية بالمديرية،فهم أساسيات الحاسوب بشكل عام. وشددة باكريت ،على اهمية اكتساب المشاركين، المعارف والمهارات وتطبيقها في واقعهم العملي و تطوير قدراتهم و كفاءاتهم.

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