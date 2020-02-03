شكرا لمتابعة خبر عن عــــــاجل : مصرع رئيس هيئة الاركان العامة ومحافظي الجوف والمحويت .. بغارة جوية للطيران التحالف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مقتل اكثر من 10 اطفال من منطقة واحدة في صفوف المليشيات شرق العاصمة صنعاء (الاسماء) عاجل وفي غاية الخطوره... ليس اللواء جواس ولا اللواء امين العكيمي ولا اللواء بن صغير تعرف على القائد الذي قهر كل الحوثين وانزل بهم الارض وشر الهزائم وجعل جثثهم في كل مكان تأكلها الكلاب منزله المترس وهوايتة الانتصارات "تفاصيل" ماذا يحدث خلف الكوليس .. الحوثي يفاجئ الجميع بتوجه كلمة شكر لالوية الحرس الجمهوري للرئيس السابق السعودية تفتح النار على حكومة الرئيس هادي لأول مرة بهجوم لاذع وتتهمها بالفساد والتآمر مع الأعداء (تفاصيل صادمة وعاجلة)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــــاجل : مصرع رئيس هيئة الاركان العامة ومحافظي الجوف والمحويت .. بغارة جوية للطيران التحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.