شكرا لقرائتكم خبر عن "قمع حوثي "..مليشياالحوثي تعتدي بالطرد على ا. د. في جامعة صنعاء , والسبب ..الهالك حسين بدر الدين ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/03 الساعة 01:54 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

تعرض أستاذ جامعيٌ يعمل في جامعة صنعاء، للطرد من قاعة المحاصرة التي يعمل فيها، من قبل مسلحي المليشيا الكهنوتية الذين داهموا القاعة لمحاولة الاعتداء عليه وإهانته أمام الطلاب.

وقالت مصادر أكاديمية إن المليشيا الإرهابية اقتحمت عبر عناصر مسلحين القاعة الكائنة في كلية الآداب، وقامت بطرد أستاذ علم الاجتماع د. علي باعلوي خلال تأديته واجبه في القاعة.

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وجاءت عملية الطرد القسرية لأن الدكتور با علوي اعترض على قرار تعيين القيادي الحوثي السلالي عبد الملك عيسى شرف الدين عميدا للكلية دون أن يكون أهلا لذلك وفقا لقانون الجامعة.

وتذكر المصادر أن المدعو شرف الدين هو شقيق زوج شقيقة مؤسس المليشيات الحوثية الهالك حسين الحوثي ولم يكن يوماً من كادر الجامعة، وتم تعيينه بحسب موقعه في الأسرة الحوثية.

ومنذ احتلالهم العاصمة صنعاء وسيطرتهم على مدن البلاد، عمد الحوثيون المدعومون من إيران إلى تدمير التعليم على كل المستويات، وتحولت الجامعات بما فيها جامعة صنعاء الى مقاطعة حوثية تعرضت فيها قدسية التعليم والكادر الأكاديمي لكافة الانتهاكات .



