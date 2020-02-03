شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل : ما الذي يحدث بالضبط ..المجلس الانتقالي يفاجئ الجميع ويسحب «ألويته العسكرية» من الجبهات !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/03 الساعة 02:32 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

سحب المجلس الإنتقالي الجنوبي بصورة مفاجئة لواءين عسكريين من جبهة الأزارق وجبهات قعطبة شمالي الضالع وسط اليمن.

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وأفادت مصادر مطلعة أن المجلس الانتقالي قام بسحب ما اللواء السادس صاعقة والذي يقوده عبيد الأعرم بالكامل من جبهة الأزارق غرب الضالع، وأقام لجنود اللواء معسكرا في المدخل الجنوبي لمدينة الضالع وتقتصر مشاركة اللواء بمجاميع قليلة في جبهة بتار المحاذية لمديرية الحشاء غربي الضالع.



وأكدت المصادر ذاتها قيام المجلس الانتقالي بسحب تدريجي لكتائب اللواء الأول صاعقة والذي يقوده عبد الكريم الصولاني من جبهات قعطبة وخصوصا من جبهة الفاخر، بينما بات منتسبو اللواء يتخذون من معسكر العللة القريب من مدينة قعطبة مقرا لهم.



وشهد الأسبوع الماضي انسحابا مماثلا لآخر الكتائب من ألوية العمالقة من جبهتي مريس والفاخر حيث غادرت آخر كتيبتين من اللواء الخامس عمالقة والذي يقوده هارون اليافعي نحو العاصمة المؤقتة عدن.



