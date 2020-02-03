شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب ومحلل سياسي يفجر مفاجأة "لماذا جبهات الساحل والضالع وكرش أكثر ثبات وصمود؟ " وحصاد خمس سنوات كاملة في جبهات نهم والجوف بيد الحوثي وخلال ساعات فقط!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ياسر اليافعي يفجر تساؤلات يجب اخذها بعين الاعتبار , حيث قال : جبهات الساحل الغربي وجبهات كرش والضالع ويافع هي الأكثر ثباتاً وصموداً، ولم يستطع الحوثي التقدم فيها كيلو متر واحد!

بينما جبهات حزب الإصلاح جمود وانهيارات كبرى كما حدث في نهم والجوف، وتسليم أسلحة بالجملة للحوثي.

الخلل واضح، وعلى الإخوة في التحالف سرعة التصرف قبل فوات الأوان.

عفاش قال إن هادي وابن دغر والمقدشي وعلي محسن أدواته، وأضاف مخاطباً اللجنة الخاصة: أنتم تضيعون أنفسكم عليهم والله لن يعملوا لكم شيء، هذه بضاعتي وأنا أعرف بها!

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فعلاً بضاعته وهو أعرف بها، ويا ليت اللجنة الخاصة سمعت نصائحه ونصائح الأحرار في الشمال والجنوب.

انسحاب تكتيكي ألوية كاملة بما فيها من دبابات ومدافع وذخائر تكفي للقتال لمدة 5 سنوات!

ومع ذلك هناك من يصدق مثل هذه الروايات التي هدفها الأساسي تسليح الحوثي واستمرار استنزاف التحالف.

الحوثي تحدث عن خيارات استراتيجية وهذه الخيارات تضمن اختراق التحالف بالعمق عن طريق الشرعية، وهذا ما حذرنا منه منذ سنوات واليوم بات واقعا معاشا ويراد نقله إلى عدن.

حصاد خمس سنوات كاملة في جبهات نهم والجوف بيد الحوثي وخلال ساعات فقط.

والمصيبة يقولك انسحاب تكتيكي ومن وزير دفاع الشرعية.

