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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : لن تصدق السبب...أمر ملكي من "الملك سلمان" بإعدام فتاة يمنية وتنفيذه فورًا ..."صورة+الاسم"

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في إمرأة قتلت زوجها في محافظة جدة، بمنطقة مكة المكرمة فيما يلي نصه:

أقدمت / عائشة أحمد عمر باحسين – يمنية الجنسية – على قتل زوجها / أحمد بن عمر بن محمد بافرط – سعودي الجنسية – , وذلك بطعنة بسكين عدة طعنات أدت إلى وفاته.

جديد اب برس :

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وبفضل من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نُسب إليها، والحُكم بقتلها قصاصاً, وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجانية/ عائشة أحمد عمر باحسين – يمنية الجنسية – اليوم الخميس 5 / 6 / 1441 هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.