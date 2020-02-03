عاجل :الحوثيين يرفضون فتح "مطار صنعاء الدولي" الا بتحقيق هذه الشروط؟..."لن تصدق ماهو"

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عدن - ياسمين التهامي - رفضت مليشيات الحوثية اليوم الاحد الاتفاق الذي تم الاتفاق به مع الامم المتحدة ممثلة بالصحة العالمية في تسيير جسر جوي لنقل المرضى من صنعاء الى القاهرة وعمان.

وطالبت جماعة الحوثيين بضرورة فك الحصار الجوي بشكل كلي عن اليمن من اجل نقل المرضى بشكل اكبر.

وقالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين ان قوائم المرضى المسجلين بلغ عددهم 32 الف مريض ومحتاجين لاخلى طبي عاجل وتوفير طائرات معدة وخاصة لنقل المرضى. وكانت مليشيات الحوثيين قد اعلنت منتصف يناير الماضي على لسان رئيس اللجنة العليا الجسر الطبي انه تم الاتفاق مع منظمة الصحة العالمية بتسيير اول رحلة جوية من مطار صنعاء الدولي بتاريخ 3 فبراير القادم. Advertisements وحسب تصريحات درويش نقلتها قناة المسيرة الحوثية ان الاتفاق تم على نقل 30 مريض و30 مرافق في المرحلة الاولي . واضاف، لا نستطيع التأكد من مدى التزام المنظمة بتنفيذ وعودها بالنسبة لموعد الرحلة الأولى ولكننا نحثهم على اللالتزام نظرا لتفاقم حالات المرضى. واشار، في حالة تعطل الرحلات وعدم التزام المنظمة والأمم المتحدة بفتح الجسر الطبي الانساني فهناك العديد منهم قد يواجهون خطر الوفاة حسب قوله. وجاء اعلان مليشيات الحوثيين مناقضة لما اعلنت عنه في وقت سابق لما تم الاتفاق عليه.

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