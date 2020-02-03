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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس في العاصمة صنعاء ولا في صعدة ..عبد الملك الحوثي في هذا المكان المحصن ولن يستطيع التحالف القبض عليه او قتله حتى لو كان يمتلك سلاح نووي

2020/02/03 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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