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صنعاء - ياسمين الخيامي - المجلس الانتقالي يحسم الجدل ويقصم ظهر الرئيس هادي ويهز كل اركان الشرعية ويعلن هذا القرار الخطير الذي ارعب قائد القوات السعودية في الجنوب مجاهد العتيبي

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