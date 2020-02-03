شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: لا علاقة له بالحرب ولا بجبهات القتل..اليمنيين سكالا وجنوبا يتلقون خبر كارثي صعق الجميع ..وهادي في قصره والحوثي في جحره غير ابهين( حادث مرعب ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: لا علاقة له بالحرب ولا بجبهات القتل..اليمنيين سكالا وجنوبا يتلقون خبر كارثي صعق الجميع ..وهادي في قصره والحوثي في جحره غير ابهين( حادث مرعب )

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